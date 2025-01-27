Hizbullah'tan Ateşkes Açıklaması

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Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, ateşkes kapsamında İsrail'in güneyden çekilmesinin 18 Şubat'a kadar uzatılması kararına uyacağını açıkladı.

Hizbullah lideri Kasım, Lübnan ile İsrail arasında yapılan ateşkes anlaşmasına ilişkin video mesaj yayımladı.

Kasım, İsrail'in ateşkes anlaşmasına aykırı olarak Lübnan'ın güneyinde işgale devam ettiğini belirterek "Anlaşmanın ihlali konusunda yaşananlar, Lübnan'ın ordu, halk ve direniş üçlüsüne ihtiyacı olduğunu göstermektedir." dedi.

Lübnan hükümetinin İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi için öngörülen süreyi uzatma kararına uyacaklarını belirten Kasım, "Devlet, sınırlarının korunmasına ve İsrail'in kovulmasına karar verdiği için anlaşmaya uymayı kabul ettik. Bu devletin gücünü göstermesi için bir fırsattır." ifadelerini kullandı.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi için öngörülen sürenin 18 Şubat'a kadar uzatılmasını kabul ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusunun 26 Ocak'a kadar Lübnan'dan çekilmesi öngörülüyordu

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Lübnan ordusunun anlaşma uyarınca 60 gün içinde (26 Ocak'a kadar) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından geçen sürede İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürdü.

İsrail ordusu, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığını savunarak pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacağını duyurmuştu.

Son olarak ABD'den yapılan açıklamada, Lübnan ve İsrail arasındaki anlaşmanın 18 Şubat'a kadar uzatıldığı ifade edilmişti.