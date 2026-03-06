Hizbullah'tan İsrail'e 18 Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hizbullah'tan İsrail'e 18 Saldırı

06.03.2026 23:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizbullah, İsrail'in kuzeyine 18 roket ve İHA saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Hizbullah, İsrail'in kuzeyine ve Lübnan'ın içine kadar ilerleyen güçlerine bugün roket ve insansız hava araçlarıyla (İHA) 18 saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney kesimleri ile ülkenin birçok bölgesine yönelik hava saldırılarına karşılık İsrail'in kuzeyini hedef alan eylemlerine dikkat çekildi.

Suriye'nin işgal altındaki Golan Tepelerinde bulunan Katsavia Üssü'nün bir dizi İHA'yla hedef alındığı aktarılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde ilerleyen İsrail askerlerinin de roketlerle vurulduğu ifade edildi.

İsrail'in kuzeyindeki Safed kenti yakınlarında bulunan Ami'ad Üssünün de bir dizi kamikaze İHA'yla hedef alındığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki 5 yerleşim alanına da roketlerle saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.

Bugün İsrail'e toplam 18 roket ve İHA saldırısının yapıldığı aktarılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki 23 yerleşim biriminin tahliye edilmesi uyarısında bulunuldu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 217'e yükseldiğini, 798 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah'tan İsrail'e 18 Saldırı - Son Dakika

Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
İran’dan Tel Aviv’e fırlatılan füzenin üzerine ’’Minab okulu kız öğrencilerinin anısına’’ yazıldı İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine ''Minab okulu kız öğrencilerinin anısına'' yazıldı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız
Trump’tan İran’ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez Trump'tan İran'ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez

00:12
Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı
Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı
23:07
İran’a saldırılar ne kadar sürecek Beyaz Saray’dan yeni açıklama
İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama
22:06
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama
İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
21:34
Erden Timur’un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
21:14
İran, Suudi Arabistan’daki ABD üssünü vurdu
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu
20:28
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 00:27:33. #7.13#
SON DAKİKA: Hizbullah'tan İsrail'e 18 Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.