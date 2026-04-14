Hizbullah'tan İsrail'e 34 Saldırı

Hizbullah, İsrail ordusuna ait hedeflere insansız hava araçları (İHA) ve roketlerle en az 34 saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'e karşı saldırıların sürdürüldüğü belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Hiyam, Nakura, Beyyada, Şema ve Kuzuh beldeleri ile Bint Cubeyl'in doğu kesimlerinde İsrail askerleri ile araçlarının hedef alındığı bildirildi.

Siddikin beldesinde İsrail ordusuna ait Hermes-450 tipi İHA'nın düşürüldüğü aktarıldı.

İsrail'in kuzeyindeki Kfar Guiladi, Liman, Misgav Am, Kabri, Kiryat Şimona, Metula, Karmiel, Menara, Dishon, Tel Hai, Maalot Tarshiha, Yiron, Avivim, Şilomi ve Beit Haemek beldelerinin hedef alındığı ifade edildi.

Ayrıca işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Katzrin ve El-Alika yerleşimlerinin hedef alındığı, İsrail'in kuzeyindeki Akka kentinde bulunan Golani Tugayı karargahına da saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

İsrail ordusu noktalarına gün içinde 34 saldırı düzenlendiği belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 124 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.