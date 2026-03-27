Hizbullah\'tan İsrail\'e 48 Saldırı

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde ve İsrail'in kuzeyinde İsrail ordusuna yönelik en az 48 saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in askeri hedeflerine yönelik saldırıların sürdüğü belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Beyt Lif, Kantara, Deyr Siryan, Taybe, Beyyada, Şema, Dibil ve Meys el-Cebel beldelerinde İsrail askerleri ve araçlarının insansız hava araçları (İHA) ve roketlerle hedef alındığı aktarıldı.

Beyyada beldesinde İsrail birliklerinin birçok kez hedef alındığı ve çok sayıda İsrail tankına saldırı düzenlendiği kaydedildi.

İsrail'in kuzeyindeki Malikiye, Kiryat Şimona, Even Menaşem, Nehariye, Şilomi Carmiel, Sasa ve Misgav Am yerleşimlerindeki İsrail ordusu noktalarına İHA ve roket saldırıları düzenlendiği ifade edildi.

İsrail'in kuzeyindeki Maalot Tarshiha'daki hava savunma sistemi, Akka kentindeki Tefin ve Meron üsleri, Givat Haim'deki İsrail topçu birlikleri, Taberiye Gölü yakınındaki Gadot bölgesi ve Beyt Hillel Kışlası'nın da hedef alındığı belirtildi.

