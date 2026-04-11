Hizbullah'tan İsrail'e 54 Saldırı

11.04.2026 00:00
Hizbullah, İsrail ordusuna yönelik 54 saldırı düzenlediğini duyurdu. Çatışmalar devam ediyor.

Hizbullah roketler, dronlar ve topçu atışlarıyla İsrail ordusunun bulunduğu noktalara 54 saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, saldırılarını sürdürdüğü müddetçe İsrail ordusuna karşılık verileceği belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Hiyam, Raşaf, Taybe, Ayta eş-Şaab, Adise, Bint Cubeyl, Aynata ve Ayterun çevresindeki İsrail askerleri ve araçlarının hedef alındığı bildirildi.

İsrail'in kuzeyindeki Metula, Margaliot, Misgav Am, Kiryat Şimona, Avivim, Neot Mordehai, Yarun, Carmiel, Dovev, Liman, Şilomi, Krayot ve Yiron yerleşimlerine saldırılar düzenlendiği de aktarıldı.

Ayrıca, Aşdod Limanı'ndaki deniz üssü, Safed ve Nehariye kentleri ile Meron ve Beit Hillel üslerinin hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in kuzeyindeki Akka kentinde bulunan Golanı Tugayı karargahına da saldırılar düzenlendiği belirtilen açıklamada, İsrail ordusu hedeflerine gün içinde en az 54 saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu.

İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1953'e yükseldiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD ile İran arasında varılan ateşkese Lübnan'ın dahil edilmediğini savunan İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

