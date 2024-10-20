Hizbullah'tan İsrail'e Füze Saldırıları

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Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki ve Lübnan sınırına yakın bölgelerdeki askeri birlikleri ve Hayfa kentindeki bir askeri üssü füze ve top atışlarıyla hedef aldığını açıkladı.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in kuzeyindeki ve Lübnan sınırına yakın bölgelerde İsrail güçlerinin füzelerle hedef alındığı 21 saldırı düzenlendi.

Lübnan'ın güneyindeki Kefer Kila kasabasındaki İsrail askerleri de topçu ateşiyle vuruldu.

Hizbullah, İsrail'in Hayfa kentinin doğusundaki Naşir bölgesindeki bir asker üsse, Hayfa'nın kuzeyindeki Kiryot yerleşim birimine, Safed şehrine, Safed'in güneydoğusundaki Rosh Pina yerleşim birimine ve Kiryat Şimona yerleşim birimine de füzelerle saldırdı.

Ayrıca Zar'it yerleşim biriminde bir Merkava tankının güdümlü füzeyle hedef alındığı ve mürettebatına kayıp verdirildiği belirtilen açıklamada, Dişon yerleşim birimindeki İsrail topçu mevzisinin de füzelerle vurulduğu kaydedildi.

Bugün, Lübnan'dan fırlatılan insansız hava aracı (İHA) İsrail'in kuzeyindeki Kayserya kentinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet etmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada da Başbakan Netanyahu'nun Kayserya'daki evine doğru bir İHA fırlatıldığı belirtilmişti.

Olay sırasında Netanyahu ve eşinin evde olmadığı, kimsenin yaralanmadığı iddia edilen açıklamada, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmemişti.

Sosyal medyada Netanyahu'nun konutu olduğu ifade edilen bir evde kurşun geçirmez camda oluşan hasar paylaşılmıştı. Sosyal medya kullanıcıları, İHA'nın isabet ettiği evle Netanyahu'nun açık kaynaklarda paylaşılan konutunun görüntüsünün uyumuna dikkati çekmişti.

Hizbullah'tan henüz Netanyahu'nun evini hedef alan İHA saldırısına ilişkin açıklama yapılmadı.

Hizbullah, 23 Eylül'den bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarını artıran İsrail'e karşı tansiyonu yükseltecek yeni bir aşamaya geçileceğini bildirdi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "Liderliğin direktifleri doğrultusunda düşman İsrail ile çatışmada tansiyonu yükseltecek yeni bir aşamaya geçilecek. Önümüzdeki günlerde bunun yansımaları olacak." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik kara saldırılarının başlamasından bu yana 55 askerinin öldürüldüğü, 500'den fazlasının yaralandığı belirtilen açıklamada, 20 Merkava tankı, 4 askeri buldozer ve bir zırhlı personel taşıyıcının imha edilmesinin yanı sıra Hermes 450 tipi 2 İHA'nın düşürüldüğü vurgulandı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

??İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 448 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 448 kişi öldü, 11 bin 472 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 461 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.