Hizbullah'tan İsrail'e Roket Saldırıları

19.03.2026 22:54
Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerlerine roket ve İHA ile saldırılar düzenledi.

Hizbullah, Lübnan toprakları içinde ve İsrail'in kuzeyinde çok sayıda yerleşim yeri ve askeri noktayı roket ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şmona yerleşim yerine 6 roket saldırısı düzenlendiği aktarıldı.

İsrail'in kuzeyindeki Even Menaşem yerleşim yerinin roketlerle, Yuval yerleşiminin kuzeyindeki İsrail birliklerinin İHA'larla hedef alındığı ifade edildi.

Ayrıca, İsrail'in kuzeyindeki Şula yerleşimi, Misgav askeri üssünün ve Hayfa kentinin doğusundaki Udifat isimli askeri sanayi şirketinin roketlerle hedef alındığı kaydedildi.

Lübnan'ın güneydoğusundaki Hula beldesi yakınındaki el-Menara bölgesinde, Alma eş-Şaab yakınında ve Taybe beldesinde konuşlu İsrail askerlerinin roketler ve topçu atışıyla hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusu Lübnan genelinde saldırıların sürdürürken, Hizbullah da İsrail askeri üsleri ve yerleşimlerine sık sık saldırılar düzenliyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1001 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 584 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

