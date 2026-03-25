Hizbullah'tan İsrail'e Şiddetli Saldırılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

25.03.2026 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizbullah, Lübnan'da İsrail askerlerine 21 saldırı düzenlediğini açıkladı, çatışmalar devam ediyor.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerleri ve İsrail'in kuzeyindeki çok sayıda noktayı roketler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını açıkladı.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail askerlerine ve İsrail'in kuzeyindeki bölgelere 21 saldırı düzenlendiği belirtildi.

Lübnan'ın güneyinde şiddetli çatışmaların yaşandığı Kavzeh beldesinde İsrail birliklerine birçok kez saldırı düzenlendiği, 2 Merkava tankının ve tanktaki yaralıları tahliye etmek için bölgeye inmeye çalışan İsrail helikopterinin yanı sıra Hiyam beldesinde İsrail askerlerinin roketlerle hedef alındığı duyuruldu.

Taybe beldesi yakınında İsrail ordusuna ait bir Merkava tankının insansız hava aracı (İHA) ile vurulduğu kaydedilen açıklamada, Meys el-Cebel beldesinde İsrail ordusuna ait bir aracın güdümlü füzeyle hedef alındığı, Nakura beldesinde konuşlanan İsrail birliklerine ise roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şimona ile Dişon yerleşim yerleriyle, Şomera ve Yiftah kışlalarına saldırılar düzenlendiği, Safed kentinin kuzeyinde konuşlu Kuzey Komutanlığı karargahı olarak bilinen Dado Üssü'ne 2 saldırı yapıldığı da aktarıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1072 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 13:49:30. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.