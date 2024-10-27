Hizbullah'tan İsrail'e Tahliye Uyarısı

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Hizbullah askeri medyası, İsrail'in kuzeyindeki 20'den fazla yerleşim yeri için tahliye uyarısı yayınladı.???????

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki 20'den fazla yerleşim yerinin haritasını ve isimlerini içeren video ile bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "videoda adı geçen yerleşim yerlerinin sakinlerine" seslenilerek "Bu bölgeleri derhal tahliye etmeniz rica olunur. Yerleşimleriniz, Lübnan'a saldıran düşman askeri kuvvetleri için bir konuşlanma yeri haline geldi. Dolayısıyla İslami Direniş'in de hava ve füze gücü için meşru askeri hedef haline geldiler." ifadelerine yer verildi. ???????

Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde 5 askeri üs ve 6 yerleşimi hedef aldı

Öte yandan Hizbullah, İsrail'in kuzey ve orta kesimlerinde 5 askeri üs ve 6 yerleşim yerini füzelerle hedef aldığını açıkladı.

Ayrıca, İsrail'in kuzeyinde ve Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerinin toplandığı 5 yerin Hizbullah tarafından hedef alındığı kaydedildi.