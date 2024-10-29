Hizbullah'tan İsrail hedeflerine saldırı - Son Dakika
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Hizbullah'tan İsrail hedeflerine saldırı

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Yeni Genel Sekreteri'nin Naim Kasım olduğunu duyuran Hizbullah, İsrail ordusuna karşı bir dizi saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

29.10.2024 13:46
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Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde ve Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerlerini ve askeri araçlarını hedef aldığını açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna karşı bir dizi saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuna ait "Merkava" tipi bir tankın güdümlü füzelerle vurulduğu kaydedildi.

"HEDEFLER İSABETLİ ŞEKİLDE VURULDU"

İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şmona ve Roş Pina ile Lübnan'ın güneyindeki Hiyam'da toplanan İsrail askerlerinin füzelerle hedef alındığı kaydedildi. Açıklamada, "hedeflerin isabetli bir şekilde vurulduğu" ve İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğu ifade edildi.

Öte yandan; Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetmişti. Hizbullah bugün yaptığı açıklamayla yeni liderinin Naim Kasım olduğunu duyurdu. Kasım, daha önce Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

NAİM KASIM KİMDİR?

Beyrut'ta 1953 yılında dünyaya gelen Naim Kasım, 30 yıldan uzun süredir İran destekli Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden biri.

Lübnan Üniversitesi Kimya Bölümü'nden mezun olan Kasım, 1970'lerde Lübnanlı Müslüman Öğrenciler Birliğini kurdu. Kasım, daha sonra Lübnan'daki Şii Emel Hareketine katıldı. İran'daki 1979 devriminin ardından Kasım, Emel Hareketinden ayrıldı. İran'daki devrim, birçok Lübnanlı Şii aktivistin siyasi düşüncesini de şekillendirdi.

Kasım, 1982'de İsrail'in Lübnan'ı işgaline yanıt olarak, İran Devrim Muhafızlarının desteğiyle kurulan Hizbullah'ın temelini atan toplantılara katıldı. Kasım, 1991 yılında silahlı hareketin o zamanki Genel Sekreteri Abbas el- Musavi tarafından Genel Sekreter Yardımcısı olarak atandı. Musavi, ertesi yıl İsrail'in helikopter saldırısında öldürüldü ve Hasan Nasrallah Hizbullah'ın yeni lideri oldu. Nasrallah lider olduğunda da Kasım, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine devam etti.

Kasım, uzun süredir Hizbullah'ın önde gelen sözcülerinden biri olarak son bir yıldır İsrail ile yaşanan çatışmalarla ilgili uluslararası basına açıklamalarda bulunan bir isimdi. Aynı şekilde Kasım, Nasrallah'ın 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlenen İsrail hava saldırısında öldürülmesinin ardından televizyondan açıklama yapan ilk Hizbullah üst düzey yöneticisi idi.

Kasım, 30 Eylül'de yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın eski Genel Sekreterinin yerine "en erken fırsatta" bir halef seçeceğini ve Filistinlilerle dayanışma içinde İsrail'e karşı mücadeleye devam edileceğini söylemişti.

Hizbullah\'tan İsrail hedeflerine saldırı
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah'tan İsrail hedeflerine saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • BARAN DEMİR:
    Tarlalardan toz kaldırmaktan başka bir işe yaramıyorlar. birde saldırdık diyorlar :)))))) 33 31 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    Hizbullahın derhal isail havaalanlarını bombalaması gerek 37 12 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Lové ÎSRAEL 7 14 Yanıtla
  • özgür ertul:
    ISLAMIC MOVEMENT CANNOT BE SILENCED !.. 4 14 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Araplardan bir fıs olmaz 4 1 Yanıtla
  • cem akçay:
    Ayın 5 indeki Seçimleri bekliyorlar sonrada 10 gün içerisinde yerle bir edicekler heryeri:( 2 0 Yanıtla
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