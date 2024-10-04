Hizbullah'tan Metula'ya Füze Saldırısı

Güncel

Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine düzenlediği füze saldırısı sonucu Metula yerleşim biriminde alt ve üst yapıda büyük hasar oluştuğu ve bazı noktalarda yangın çıktığı belirtildi.

Haaretz Gazetesinin haberine göre, son 24 saat içinde Metula'ya yaklaşık 50 füze ve şarapnel parçası düştü.

Düşen füze ve şarapneller ev, stat, meydanlar ile elektrik ve su şebekelerinde büyük hasara yol açarken bazı noktalarda yangın çıkmasına sebep oldu.

Metula, İsrail ile Hizbullah arasında çatışmaların başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana en çok saldırıya uğrayan bölgeler arasında yer alıyor.

İsrail ordu radyosu gün içinde yaptığı açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 60 füze fırlatıldığını duyurmuştu.