Hizbullah'tan Saldırı, 2 İsrail Askere Yaralı

İsrail ordusu, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'daki Hizbullah'ın düzenlediği saldırıda biri astsubay rütbesinde 2 askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın fiberoptik İHA ile İsrail'in kuzeyine saldırı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyine isabet eden İHA nedeniyle biri astsubay olmak üzere 2 İsrail askerinin yaralandığı belirtildi.

Yaralanan İsrail askerlerinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları ve Hizbullah'ın aralıklarla misillemeleri sürüyor.