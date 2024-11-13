Hizbullah, Tel Aviv\'deki Askeri Üssü Hedef Aldı

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Hizbullah, Tel Aviv'de İsrail Savunma Bakanlığı karargahının da bulunduğu Kirya askeri üssünü insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "Tel Aviv'deki Kirya askeri üssüne ilk kez pike bombardıman İHA filosuyla hava saldırısı düzenlendi, hedefler isabetli şekilde vuruldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Kirya askeri üssünde Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Harp Yönetim Odası, Hava Kuvvetleri Askeri Denetleme ve Kontrol Kurumu karargahının bulunduğuna işaret edildi.

İsrail ordusundan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.