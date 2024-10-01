Hizbullah ve Esnaf Arasında Gerginlik

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TEL Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırıları nedeniyle bazı bölgeleri boşaltılan Humus iline yerleşen Hizbullah mensupları, liderleri Hasan Nasrallah'ın ölümünün ardından ülke genelinde ilan edilen 3 günlük yas kararına uymayan esnafla gerginlik yaşadı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Hizbullah mensupları Humus kent merkezinde araç konvoyları oluşturarak Hizbullah bayraklarıyla gösteri düzenledi.

Suriye genelinde ilan edilen 3 günlük yasa uymayarak kepenk kapatmayan Humus'taki esnafla Hizbullah mensupları arasında arbede yaşandı.

Olaylarda birkaç sivil yaralandı.

Hizbullah'ın Humus'taki varlığı

Suriye 2011'de iç savaşın başlamasıyla binlerce Hizbullah mensubu, Humus'un Abbasin, Sebil, İran Vadisi ve Siyasiyye mahallelerine yerleşti.

Kaynaklara göre, Esed rejimi güçleri saflarına katılan Hizbullah mensupları, başta Halidiyye, Beyyada ve Deyr Balebe mahallelerinde yaşayanlar olmak üzere, kentten en az 400 bin sivili yerinden etti.