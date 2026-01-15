"Hızır Acil" lakaplı Hızır Atalay, hayatını kaybetti - Son Dakika
"Hızır Acil" lakaplı Hızır Atalay, hayatını kaybetti

15.01.2026 21:39  Güncelleme: 22:04
"Hayat Devam Ediyor" şarkısıyla bir dönem viral olan "Hızır Acil" lakaplı Hızır Atalay, yaşamını yitirdi.

"Hayat Devam Ediyor" şarkısıyla tanınan ve sosyal medyada "Hızır Acil" lakabıyla hafızalara kazınan Hızır Atalay hayatını kaybetti. Kendine has tarzı ve içten yorumuyla bir dönem büyük bir kitleye ulaşan Atalay'ın vefat haberi, sevenleri ve takipçileri arasında derin üzüntü yarattı.

"HAYAT DEVAM EDİYOR" ŞARKISIYLA TANINMIŞTI

Samimi videolarıyla bilinen Hızır Atalay, özellikle "Hayat Devam Ediyor" performansı sırasında sergilediği doğal tavırlarla dijital dünyanın fenomen isimlerinden biri haline gelmişti. Sanatçının cenaze detayları henüz netleşmezken, sosyal medya üzerinden çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Yaşar Keskin Yaşar Keskin:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun çok iyi bir sanatçıydı 14 2 Yanıtla
  • Osman Karagöz Osman Karagöz:
    mükemmel enerjisi var mekanı cennet olsun inşallah rabbim günahlarını affetsin ?? 5 1 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Allah rahmet eylesin 0 0 Yanıtla
  • 535353 535353:
    Allah rahmet eylesin HAYAT DEVAM EDEYİ 0 0 Yanıtla
  • myhryq-pibdUf-9komvi myhryq-pibdUf-9komvi:
    Ömür bitiiiyy haberimiz yok 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
