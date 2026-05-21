CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Hkp, CHP Genel Merkezi Önüne Yapılan Çağrıya Destek Verdi

(ANKARA) - Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin karara tepki göstererek, "AKP'gillerin, antiemperyalist birinci ulusal Kurtuluş Savaşı'mızı zafere ulaştıran Mustafa Kemal-İnönü ve Kuva-yi Milliyeci atalarımızın kurduğu CHP'ye yönelik hukuk maskeli saldırısı, sadece mevcut CHP yönetimine değil, tüm halkımıza karşı yapılan bir saldırıdır. AKP'giller ve CHP'li görünen hainler ne yaparlarsa yapsınlar amaçlarına asla ulaşamayacaklardır" açıklamasını yaptı.

Halkın Kurtuluş Partisi'nin sosyal medya hesabından, "Mutlak butlan kararı sadece CHP yönetimine değil, tüm halkımıza karşı yapılan hukuk maskeli bir saldırıdır" başlıklı yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD, İngiltere ve Siyonist İsrail tarafından iktidara getirilmiş bulunan ve ABD-AB emperyalistlerine yaptıkları hizmetler sayesinde 24 yıldır iktidarda tutulan AKP'giller, her zaman ifade ettiğimiz gibi Mustafa Kemal, İnönü ve Kuvayimilliyeci atalarımızın kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkarak yerine orta çağcı, faşist bir din devleti kurmayı amaçlamaktadır. CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesinin verdiği 'mutlak butlan' kararı, AKP'giller'in tam da bu amacı gerçekleştirmek adına attıkları bir adımdır."

Genel başkanımız Nurullah Efe'nin uzun süredir altını çizdiği gibi AKP'giller, CHP'yi günbegün kriminalize etmeyi ve CHP'nin kurumsal varlığını tamamen ortadan kaldırarak vurgun, talan ve zulüm iktidarlarını sürdürmeyi amaçlamaktadır. ABD emperyalist haydut devletinden aldıkları 'meşruiyet'le gemi iyice azıya alan AKP'giller, CHP'li belediyelere yönelik sistematik, adeta takvime bağlanmış hukuk maskeli saldırılarla yetinmemiş, şimdi de kaçak ve de haram sarayın bir operasyon silahı niteliğindeki Akın Gürlek yargısından 'mutlak butlan' kararı çıkartarak TESEV'ci, Sorosçu, hain Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve avanesini yeniden CHP'nin başına getirmiştir.

"SADECE MEVCUT CHP YÖNETİMİNE DEĞİL TÜM HALKIMIZA KARŞI YAPILAN BİR SALDIRIDIR"

Önemle altını çizmek isteriz ki bugünkü mutlak butlan kararını CHP'nin iç meselesi olarak değerlendirmek, Türkiye siyasetine kör bakmak, AKP'giller adlı vatan ve halk düşmanı iktidarın gerçek yüzünü asla görememek demektir. Yine genel başkanımız Nurullah Efe'nin defalarca belirttiği gibi kaçak sarayın sultanı Tayyip, kaybedeceğini bildiği ya da kazanacağından emin olmadığı bir seçime asla girmeyecektir. Başta diplomasızlığı olmak üzere, vatana ihanet dahil işlediği binbir suçtan dolayı zaten Tayyip'in Cumhurbaşkanlığı sıfatı tamamen gayrimeşrudur. ve Tayyip, azıcık yasallık taşıyan bir seçime girmesi durumunda kesinkes yenilgiyle çıkacağını adı gibi biliyor. Çünkü insanlarımızı işsizlik, pahalılık, zam, zulüm cehennemine mahkum eden bu kriminal iktidarın halkımız nezdinde bir karşılığı kalmamıştır.

Dolayısıyla AKP'gillerin, antiemperyalist birinci ulusal Kurtuluş Savaşı'mızı zafere ulaştıran Mustafa Kemal-İnönü ve kuvayimilliyeci atalarımızın kurduğu CHP'ye yönelik hukuk maskeli saldırısı, sadece mevcut CHP yönetimine değil, tüm halkımıza karşı yapılan bir saldırıdır. AKP'giller muhalefeti tamamen yok ederek sorunsuz bir şekilde bir seçimden daha galip çıkmış görünmeyi amaçlamaktadır. Sorosçu Kemal liderliğindeki ihanet ekibi ise AKP'gillerin bu hain planında onlarla işbirliği halindedir.

Ancak AKP'giller ve CHP'li görünen hainler ne yaparlarsa yapsınlar amaçlarına asla ulaşamayacaklardır. Halkımız ve Türkiye'nin devrimci, demokrat, ilerici güçleri; ABD kuklası hainler iktidarı AKP'gillerin ve her türden işbirlikçilerinin aşağılık planlarını mutlaka boşa düşürecektir. Antiemperyalist birinci ulusal Kurtuluş Savaşı'mızı zafere ulaştıran halkımız, eninde sonunda ikinci Kurtuluş Savaşı'mızı da zafere ulaştırarak hainlerden mutlaka hesap soracaktır."

Öte yandan, HKP üyeleri CHP Genel Merkezi önüne yapılan çağrıya da destek verdi.