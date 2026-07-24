HKP\'li avukatlar, Silivri\'de tutuklu CHP\'li belediye başkanları ve Nasuh Mahruki\'yi ziyaret etti

(İSTANBUL) - Halkın Kurtuluş Partisi avukatları, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan bazı CHP'li belediye başkanlarını ve eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'yi ziyaret etti.

HKP'li avukatlar Ali Serdar Çıngı ve Kerim Bütün, Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile 15 Temmuz'la ilgili bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'yi ziyaret etti.

"SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANLARININ MORALLERİ GAYET YÜKSEK"

Avukat Kerim Bütün, "iktidarın, muhalefeti sindirme politikası kapsamında seçilmiş belediye başkanlarına siyasi operasyonlar düzenlediğini" ileri sürdü.

CHP'li belediye başkanlarının morallerinin yüksek olduğunu belirten Bütün, "Gelecekten umutları var. Çünkü ülkemize ve halkımıza olan inançlarını hala koruyorlar ve korumaya devam edeceklerini de görüyoruz. Bizler her zaman onların yanında olacağız ve hiçbir zaman halkımızın iradesine yönelen saldırılar karşısında geri adım atmayacağız. Her zaman halkla birlikte, halk için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu AKP'giller karanlığından halkımızı ve ülkemizi kurtaracağız" dedi.

"MAHRUKİ'NİN YANINDAYIZ"

HKP Genel Sekreteri avukat Ali Serdar Çıngı da 15 Temmuz'un yıl dönümünde yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin moralli olduğunu, halka selamlarını ilettiğini aktardı. Mahruki'nin hukuksuz bir şekilde tutuklandığını savunan Çıngı, kararı protesto ettiklerini ve Mahruki'nin yanında olduklarını söyledi.