HKP, NATO Zirvesi'ni Protesto Etti - Son Dakika
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HKP, NATO Zirvesi'ni Protesto Etti

14.06.2026 16:11
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Halkın Kurtuluş Partisi, NATO Zirvesi öncesi ABD Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi.

(ANKARA) - Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde ABD Büyükelçiliği önünde açıklama yaptı. HKP Ankara İl Başkanı Sait Kıran, zirve nedeniyle Ankara Valiliği tarafından alınacak tedbirlere tepki gösterdi.

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ni protesto etmek için ABD Büyükelçiliği önünde toplanan HKP üyeleri, "NATO emperyalistlerin suç ve katliam örgütüdür", "Yankee go home", "Katil ABD ülkemizden defol" ve "Emperyalizmi yeneceğiz" yazılı dövizler taşıdı.

HKP Ankara İl Başkanı Sait Kıran, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tüm mazlum halklara örnek ve umut olan, alfa kurt Mustafa Kemal önderliğindeki kuvayı milliyeci atalarımız tarafından verilen ve 4,5 yıl süren antiemperyalist birinci ulusal Kurtuluş Savaşı'mız; yurdumuzun dört bir yanını kanlı ayaklarıyla kirletmiş, yüz binlerce insanımızı katletmiş emperyalist yedi düvelin bu topraklardan geldikleri gibi gönderilmeleriyle sonuçlandı. Dünyada ilk kez bir ulusal kurtuluş savaşı zaferle taçlanmıştı. Gururumuzdur, onurumuzdur, mutluluğumuzdur."

İşte bir asır önceki bu acıyı unutamayan, hazmedemeyen insan soyunun baş düşmanı ABD ve AB emperyalist haydutları, bu kan içiciler, bugün devşirdikleri yerli işbirlikçilerinin de yardımıyla, kanlı savaş örgütü NATO'larıyla ülkemizin ve tüm mazlum halkların tepesine çökmüş durumdadırlar.

Antiemperyalist kurtuluş savaşımızın ve bu kutsal savaşın önderleri Mustafa Kemallerin, İsmet İnönülerin, birinci kuvayı milliyecilerin karargahı Ankara'ya geliyorlar. Laik Cumhuriyet'imizin başkenti Ankara'da, laik Cumhuriyet'imize son darbeyi indirmenin planlarını yapmak üzere geliyorlar. Ülkeleri bölüp parçalamak için, onun planlarını yapmak için geliyorlar. Ülkemiz için yeni Sevr demek olan Büyük Ortadoğu Projesi'ni hayata geçirmenin yollarını konuşmak için geliyorlar. O yüzden ve başta ABD emperyalistleri olmak üzere bütün emperyalist haydutların insanlıktan çıkmış temsilcileri rahat etsinler, rahat dolaşabilsinler diye; devlet daireleri tatil ediliyor, okullarda sınavlar erteleniyor, her türlü etkinlik yasaklanıyor, neredeyse sokağa çıkma yasakları getiriliyor.

'Bu vatan, bu halk sahipsiz değil' diyelim. ABD-AB emperyalist haydutlarına, onların yerli işbirlikçilerine, savaş ve katliam örgütü NATO'ya karşı bir zorunluluk olan ikinci kurtuluş savaşımızı örgütleyelim. Birinci Kurtuluş Savaşı'ndan ve kuvayı milliyeci atalarımızdan miras aldığımız cesaret vatanı ve tam bağımsızlık şiarıyla ikinci kurtuluş savaşımızı da zafere ulaştıralım. Bu zaferimiz nihai bir zafer olacak. ABD ve AB emperyalist haydutlarını, yerli işbirlikçilerini tarihin çöplüğüne göndereceğiz."

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Halkın Kurtuluş Partisi, Abd Büyükelçiliği, Politika, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

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