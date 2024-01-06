Beşiktaş\'ta ABD Dışişleri Bakanı Blinken\'in İstanbul ziyareti protesto edildi

BEŞİKTAŞ'ta, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi bir grup Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in İstanbul'a gelişini protesto etti.

HKP üyesi bir grup, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in İstanbul'a gelişini protesto amacıyla saat 17.00'de Beşiktaş Meydanı'nda eylem gerçekleştirdi. HKP flamaları ve dövizler taşıyan grup üyeleri sık sık ABD ve İsrail aleyhine slogan attı. Grup adına açıklama yapan HKP İstanbul İl Yöneticisi Avukat Doğan Zafer Çıngı, "Siyonist İsrail, tıpkı kendisini bir kama gibi Arap halkının bağrına sokan efendileri ABD emperyalistleri gibi mazlum halka kan, gözyaşı döktürmekten, acı çektirmekten zevk alıyor. Dünyadaki bütün kötülüklerin yaratıcısı, kaynağı, sorumlusu katil ABD emperyalist haydudunun Dışişleri Bakanı Antony Blinken, kanlı ayaklarıyla bir kez daha ülkemizin topraklarını kirletiyor" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından eylem sona erdi.