Hobart'ta Çin Film Haftası Başladı

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HOBART, 1 Kasım (Xinhua) -- Avustralya'nın güneydoğusundaki ada eyaleti Tazmanya'nın Hobart kentinde 2024 Hobart Çin Filmleri Haftası'nı başlatmak üzere Çin ve Avustralyalı diğer temsilcilerle birlikte start butonlarına basan Çin'in Avustralya Büyükelçisi Xiao Qian (sağdan üçüncü), Çin'in Melbourne Başkonsolosu Fang Xinwen (soldan üçüncü), Hobart Belediye Meclisi Üyesi Louise Bloomfield (soldan ikinci), 31 Ekim 2024.

Avustralya'daki Çin Büyükelçiliği ve Melbourne'deki Çin Başkonsolosluğu tarafından ortaklaşa düzenlenen 2024 Hobart Çin Film Haftası'nda heyecan verici aksiyonlardan dokunaklı aile dramlarına, canlı animasyonlardan sürükleyici tarihi destanlara kadar çok çeşitli filmler sergilenecek. (Fotoğraf: Zhang Na/Xinhua)