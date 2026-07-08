Hobi Bahçesi Yangınına Neden Olan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Hobi Bahçesi Yangınına Neden Olan Şüpheli Tutuklandı

08.07.2026 15:57
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Buca'da hobi bahçesinde yangın çıkaran 62 yaşındaki Ö.B. gözaltına alınıp tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde hobi bahçesinde çalışma yaptığı sırada orman yangınına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 6 Temmuz'da Yıldızlar Mahallesi yakınlarında çıkan ve 6 dekar ormanlık, 3 dekar ziraat alanının zarar gördüğü yangına ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yürütüldü.

İncelemeler sonucu yangına mahallede hobi bahçesi bulunan Ö.B'nin (62) neden olduğu tespit edildi.

Şüphelinin bahçesine balyozla aydınlatma direği çakmaya çalıştığı sırada çıkan kıvılcımların bölgedeki kuru otları tutuşturduğu, alevlerin ormanlık alana sıçradığı belirlendi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Ö.B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hobi Bahçesi Yangınına Neden Olan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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