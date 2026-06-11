HÖH Genel Başkanı Peevski'ye Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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HÖH Genel Başkanı Peevski'ye Soruşturma Başlatıldı

11.06.2026 19:20
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Bulgaristan'da İçişleri Bakanı, HÖH Başkanı Delyan Peevski'nin mal varlığına yönelik soruşturma açıldığını açıkladı.

Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev, üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi Genel Başkanı Delyan Peevski'nin mal varlığına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Demerdzhiev, basına yaptığı açıklamada, soruşturmanın bir bölümünde Peevski'nin doğrudan yaptığı harcamaların yanı sıra başkaları tarafından gerçekleştirilmiş olsa da nihai olarak kendisine fayda sağladığı değerlendirilen harcamaların da inceleneceğini belirtti.

İçişleri Bakanı ayrıca, diğer siyasetçilerin de inceleme altında olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel HÖH Genel Başkanı Peevski'ye Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Okan Çınar Okan Çınar:
    umarım ciddi bir şey ortaya çıkar ama şüpheli görünüyo açıkçası ?? 0 0 Yanıtla
  • İlker Çınar İlker Çınar:
    vay be yine başladı birbirine soruşturma açmaya işte bulgaristan siyaseti böyle zaten hiç bişey değişmez ?? bu adamlar böyle devam edicek 0 0 Yanıtla
  • Onur Çekici Onur Çekici:
    bu tür soruşturmalar sık sık duyuluyor ama sonunda büyük bir şey çıkmıyo genellikle 0 0 Yanıtla
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