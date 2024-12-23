Hohhot'ta Akıllı Üretim Parkı

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HOHHOT, 23 Aralık (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin merkezi Hohhot şehrinin Horinger Yeni Bölgesi'nde akıllı üretim yapılan bir sanayi parkı görülüyor, 17 Aralık 2024.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin merkezi Hohhot'ta, ekolojik koruma ve kültür turizmini artırmaya yönelik çabaların yanı sıra, süt ürünleri işleme gibi geleneksel sektörlerden yeşil bilişim kapasitesi gibi yenilikçi alanlara kadar uzanan çeşitli sanayi kümeleri oluşturularak, yüksek kaliteli kalkınmada yeni bir sayfa yazılıyor. (Fotoğraf: Li Zhipeng/Xinhua)