Hokkaido'da Astronot Dolandırıcılığı

03.09.2025 17:12
Yaşlı kadın, uzayda mahsur kalan astronot olduğunu söyleyen dolandırıcıya 1 milyon yen gönderdi.

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası'nda yaşlı bir kadın, "uzayda mahsur kalan astronot" gibi davranan kişi tarafından yaklaşık 1 milyon yen (yaklaşık 6 bin 700 dolar) dolandırıldı.

"ASTRONOTUM" YALANIYLA YAŞLI KADINI DOLANDIRDI

Sky News'in haberine göre, Hokkaido Polisi, 80 yaşındaki kadının temmuzda astronot olduğunu söyleyen bu kişiyle sosyal medyada tanıştığını belirtti. Polis, astronot gibi davranan bu kişinin, yaşlı kadına "uzay gemisinin saldırı altında olduğunu" ve "oksijen satın almak için nakit paraya ihtiyaç duyduğunu" söylediğini aktardı.

OKSİJEN ALMAK İÇİN PARA İSTEMİŞ

Yaşlı kadının, romantik hisler beslediği düşünülen "sahte astronota" oksijen satın alması için yaklaşık 1 milyon yen gönderdiğini ifade eden polis, çevrim içi ortamlarda tanışılıp para isteyen kişilere karşı temkinli olunması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

17:08
