Hollanda Başbakanı İsrail\'e F-35 yedek parçalarının satışını durdurma kararını değiştirmek için çalışacak

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, "Hollanda Başbakanı hükümetinin, kararın (İsrail'e F-35 yedek parçalarının satışının durdurulması) kararını değiştirmek için çalışacağını söyledi." dedi.
Gantz, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'i ziyaret eden Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştüğünü duyurdu.
Rutte'nin İsrail'e verdiği destekten dolayı memnuniyetini ifade eden Gantz, görüşmede Hollanda mahkemesinin F-35 yedek parçalarının İsrail'e ihracatını yasaklama kararını ele aldıklarını kaydetti.
Gantz, Hollanda mahkemesinin, İsrail'e savaş uçağı parçalarının ihracatını durdurma kararına dair "Hollanda Başbakanı hükümetinin, kararı değiştirmek için çalışacağını söyledi." ifadesini kullandı.
-Ne olmuştu?
Hollanda'da temyiz mahkemesi, uluslararası insancıl hukuka yönelik ihlalleri sebebiyle İsrail'e F-35 savaş uçağı parçalarının satışının durdurulmasına karar vermişti.
Mahkemeden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında sivillere verdiği zararı yeterince dikkate almadığı kaydedilerek, Hollanda'nın İsrail'e F-35 parçalarının ihracatını yedi gün içinde durdurmasına hükmedildiği bildirilmişti.
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