Hollanda Başbakanı Schoof'tan Ukrayna'ya Destek Ziyareti - Son Dakika
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Hollanda Başbakanı Schoof'tan Ukrayna'ya Destek Ziyareti

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesini ziyaret ederek, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Schoof, Ukrayna'ya olan desteklerinin devam edeceğini belirtirken, 200 milyon avroluk yeni yardım paketinin enerji altyapısı ve insani yardıma odaklandığını açıkladı. Ayrıca, savaşın etkilerini yerinde görmek için cepheye yakın yerleri ziyaret ettiğini ifade etti.

02.09.2024 19:17
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Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesine ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşerek ülkeye desteklerinin süreceğini belirtti.

Başbakan Schoof, X'ten yaptığı açıklamada, bugün Ukrayna'nın Zaporijya bölgesini ziyaret ettiğini bildirdi.

Ziyaret kapsamında Zelenskiy ile görüşen Schoof, paylaşımında, "Ukrayna, Hollanda'nın devam eden desteğine güvenebilir. Ukrayna'nın varlığının devam etmesine yardımcı olmak için mümkün olan her şeyi yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Savaşın devam ettiği cepheye yakın bir şehirde hayatın nasıl sürdüğünü görmenin "inanılmaz" olduğunu kaydeden Schoof, bir yer altı okuluna gittiğini ve gazilerle görüştüğünü belirtti.

200 milyon avroluk ek yardım

Schoof, Hollanda'nın Ukrayna'ya 200 milyon avroyu aşan yeni yardım paketi hazırladığını aktararak, "Bu paket temel olarak enerji altyapısının korunması ve onarılmasına odaklanmakta ve insani yardım için ek fon içermektedir." açıklamasını yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının durdurulmasının hem Hollanda hem de tüm Avrupa'nın güvenlik çıkarlarına uygun olduğunu vurgulayan Schoof, "Bu hepimizin paylaştığı bir inançtır. Hollanda Başbakanı olarak ülkeye yaptığım ilk ziyaret, Ukrayna'yı desteklemeye devam etmemiz gerektiğine dair inancımı teyit etti." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hollanda Başbakanı Schoof'tan Ukrayna'ya Destek Ziyareti - Son Dakika

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