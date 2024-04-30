Hollanda Büyükelçisi Marmaris Belediye Başkanı'na 10 Bin Fidan Hediye Etti - Son Dakika
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Hollanda Büyükelçisi Marmaris Belediye Başkanı'na 10 Bin Fidan Hediye Etti

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Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'ye Hollanda-Türkiye dostluk ormanına dikilmek üzere 10 bin adet fidan için çek takdim etti.

30.04.2024 11:45  Güncelleme: 12:06
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(MUĞLA) - Hollanda Fahri Konsolosluğu ev sahipliğinde düzenlenen 'Kral Günü' resepsiyonuna katılan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'ye Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Hollanda- Türkiye dostluk ormanına dikilmek üzere 10 bin adet fidan için çek takdim etti.

Hollanda'nın milli günü dolayısıyla Marmaris'te bir otelde Hollanda Marmaris Fahri Konsolosluğu ev sahipliğinde 'Kral Günü Resepsiyonu' düzenlendi. Programa, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Başkan Ünlü, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ve eşi Carmen Van Toorenburg, ilçe protokolü, çok sayıda kamu kurum temsilcisi, turizmciler ve davetliler katıldı.

DOSTLUK ORMANI KURULDU

Büyükelçi Wijnands konuşmasında Türkiye ile Hollanda arasında birçok konuda iş birliği yapıldığını söyleyerek, ilişkilerin artarak devam edeceğini vurguladı. Yaşanan yangınlar sonrasında oluşturulan hatıra ormanına geçen yıl da 10 bin fidan bağışında bulunan Büyükelçi Wijnands, "Hollanda-Türk Dostluk Ormanı'nın şekillenmesine yardımcı olan vatandaşlarımıza harika çalışmaları için teşekkür ediyorum. Ormanı restore etmenin yanı sıra dostluğumuzu da geliştirmek için 10 bin ağaç bağışında bulunmuştuk. Hollanda-Türkiye ilişkilerinin başlamasının 100. yılı dolayısıyla bu yıl da 10 bin fidan bağışı daha yapıyoruz" dedi.

BAŞKAN ÜNLÜ'DEN TEŞEKKÜR

Ardından Büyükelçi Wijnands; Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve Ünlü'ye Hollanda-Türkiye dostluk ormanına dikilmek üzere 10 bin adet fidan için çek takdim etti. Ünlü de Marmaris'in doğasına yaptıkları katkı için Büyükelçi Wijnands'a ve onun nezdinde ilçede yaşayan tüm Hollanda vatandaşlarına teşekkür etti.

Hollanda Büyükelçisi Marmaris Belediye Başkanı\'na 10 Bin Fidan Hediye Etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hollanda Büyükelçisi Marmaris Belediye Başkanı'na 10 Bin Fidan Hediye Etti - Son Dakika

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