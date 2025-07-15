Hollanda'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi - Son Dakika
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Hollanda'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

Hollanda\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi
15.07.2025 13:53
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Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğinde düzenlenen "Zaferin Adı Türkiye" temalı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında 15 Temmuz şehitleri anıldı.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğinde düzenlenen "Zaferin Adı Türkiye" temalı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında 15 Temmuz şehitleri anıldı.

İstiklal Marşı, saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa büyükelçilik çalışanları, Türkiye'nin Hollanda'daki misyon şefleri, ülkedeki Türk toplumunun temsilcileri, Türk iş insanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende, Türkiye'nin Amsterdam, Rotterdam ve Deventer başkonsolosları da hazır bulundu.

Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da yapılan darbe girişiminin, Türkiye'nin anayasal düzenine, halkın seçilmiş iradesine, Cumhurbaşkanı'na, Meclis'e ve tüm demokratik kurumlara karşı hain bir darbe girişimi olduğunu söyledi.

Ünal, "Bu kalkışma, milletimizin topyekun direnişiyle geri püskürtülmüş, tarihimizin en şanlı direniş destanlarından biri yazılmıştır. O gece kadın, erkek, genç, yaşlı demeden ülkemizin dört bir yanında milyonlarca vatandaşımız ellerinde sadece bayraklarıyla sokaklara dökülmüş, tankların, helikopterlerin, silahların karşısına dimdik çıkarak demokrasimizi savunmuştur." dedi.

15 Temmuz şehitlerini rahmetle, gazileri minnetle andıklarını belirten Ünal, "Türk halkının hafızasında derin izler bırakan Cumhuriyet tarihimizin en alçak saldırılarından 15 Temmuz darbe girişimini hatırlamak için bir araya geldik." diye konuştu.

Ünal, darbe girişiminin tek bir gecede ortaya çıkmış bir kalkışma olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu ihanetin arkasında yıllara dayanan organize ve sinsi bir yapılanma bulunmaktadır. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), uzun yıllar boyunca dini duyguları istismar ederek kendisine alan açmış, eğitim, medya, sivil toplum ve ekonomi gibi alanları kullanarak devletin tüm damarlarına sızmıştır. Devletimiz bu kalkışmanın hemen ardından sadece darbecileri etkisiz hale getirmekle kalmamış, aynı zamanda bu örgütün tüm kurumsal uzantılarına karşı topyekun bir mücadele başlatmıştır."

Ünal, Türkiye'nin bu mücadeleyi hukuk çerçevesinde kararlılıkla sürdürmeye devam ettiğine vurgu yaparak, "Zira FETÖ sinsi faaliyetlerini ülkemiz içinde olduğu gibi yurt dışında da sürdürmeye çalışmaktadır. Bu durum Hollanda bakımından da geçerlidir. FETÖ, zehirli söylemleriyle Hollanda Türk toplumunun birlik ve beraberliğine kastetmeye, huzurunu bozmaya çalışmaktadır." ifadesini kullandı.

"Zaferin Adı Türkiye" temasının 15 Temmuz darbe girişiminden çıkarılacak en büyük derslerden biri olduğunu ifade eden Ünal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milletin iradesinin hiçbir güç tarafından teslim alınamayacağını göstermektedir. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü idrak ederek başladığımız "Türkiye Yüzyılı" yolculuğumuzda, 15 Temmuz'un temsil ettiği direniş, yeniden doğuş ve milli şahlanış zaferinden aldığımız güçle emin ve kararlı adımlarla yürümeye devam edeceğiz."

Törenin sonunda ziyaretçilere helva ikram edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hollanda'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi - Son Dakika

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