 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hollanda'da 2023'te erkek bebeklere verilen isimler listesinde 'Muhammed' ikinci sırada - Son Dakika
Üye Girişi

Hollanda'da 2023'te erkek bebeklere verilen isimler listesinde 'Muhammed' ikinci sırada

Hollanda'da geçen yıl erkek bebeklere en çok tercih edilen isim 888 ile 'Noah' olurken, 'Muhammed' farklı yazılışlarıyla birlikte 721 kez tercih edilerek ikinci sıraya yerleşti. Kız bebeklerde ise en popüler isim 681 ile 'Julia' oldu. Geçen yıl da ikinci sırada yer alan 'Muhammed' ismi 671 kez tercih edilmişti.

Hollanda\'da 2023\'te erkek bebeklere verilen isimler listesinde \'Muhammed\' ikinci sırada
04.01.2024 - 13:35,
Abone Ol

Hollanda'da 2023'te erkek bebeklere verilen isimler listesinde "Muhammed" ikinci sırada yer aldı.

Hollanda Sosyal Güvenlik Kurumu (SVB) tarafından paylaşılan verilere göre, ülkede geçen yıl yeni doğanlarda en çok tercih edilen erkek ismi 888 ile "Noah", kızlarda da 681 ile "Julia" oldu.

Farklı yazılışlarıyla beraber değerlendirildiğinde listede 721 ile "Muhammed", erkek bebeklere en çok verilen isimler arasında ikinci sırayı aldı.

2022'de de ikinci sırada yer alan Muhammed ismi 671 kez tercih edilmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sosyal Güvenlik Kurumu, Hollanda, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'da 2023'te erkek bebeklere verilen isimler listesinde 'Muhammed' ikinci sırada - Son Dakika


12:30
Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15
Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07
Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:56
Eşi dahil 3 kişiyi öldüren caninin ağırlaştırılmış müebbeti istendi! Cesetleri WhatsApp'tan paylaşmış Eşi dahil 3 kişiyi öldüren caninin ağırlaştırılmış müebbeti istendi! Cesetleri WhatsApp'tan paylaşmış
11:51
AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:46
Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu
11:45
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:26
Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı

Son Dakika
11:56 Eşi dahil 3 kişiyi öldüren caninin ağırlaştırılmış müebbeti istendi! Cesetleri WhatsApp'tan paylaşmış
12:30 Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15 Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07 Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:51 AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45 Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:46 Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu
11:26 Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08 ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54 Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 13:57:21. #1.12#
SON DAKİKA: Hollanda'da 2023'te erkek bebeklere verilen isimler listesinde 'Muhammed' ikinci sırada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement