Hollanda\'da "Barış için avukatlar" grubundan İsrail\'in Gazze\'deki suçları için UCM\'ye suç duyurusu

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Hollanda'da "Barış için avukatlar" grubu, İsrail'in Gazze'de işlediği suçlar nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu başta olmak üzere 12 İsrailli yetkili hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) suç duyurusunda bulundu.

Yaklaşık 200 avukattan oluşan grup adına AA muhabirine açıklama yapan avukat İbrahim Yıldırım, başta İsrail Başbakanı Netanyahu olmak üzere, Savunma Bakanı Yoav Gallant, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Dışişleri Bakanı Israel Katz, Kadının Statüsünü Geliştirme Bakanı May Golan ve 7 üst düzey komutan hakkında UCM Savcılığına başvurduklarını söyledi.

Yıldırım, "Bu başvurumuz 163 sayfadan oluşuyor ve bu zamana kadarki suç duyuruları içinde en kapsamlılarından. Toplam 12 İsrailli yetkili hakkında UCM Savcılığına başvurduk." dedi.

Başvuru metnini 9 kişilik uzman ekibin hazırladığını kaydeden Yıldırım, "Grubumuz adına suç duyurusunu dün UCM Savcılığına gönderdik. Ayrıca bu dilekçeye destek olmak isteyenler için de imzalarını ekleyebilecekleri kampanya başlattık. İmza verenlerin sayısı şimdiden 500'ü geçti." şeklinde konuştu.

"Bu, uzun süredir hazırlandığımız bir çalışmaydı. Şikayetimiz, hukuki anlamda güçlü bir temele sahip ve birçok delille desteklendi." bilgisini paylaşan Yıldırım, UCM Savcılığının harekete geçerek 12 İsrailli yetkili hakkında yakalama kararı çıkartması gerektiğini vurguladı.

UCM Başsavcısı Kerim Han'a çağrı

Avukatlar, şikayet dilekçesinde UCM Başsavcısı Kerim Han'a hitaben, "İsrail devleti tarafından işlenen ağır zulümlere ilişkin soruşturmaları yoğunlaştırmanızı, ofisinizden savaş suçları ve insancıl hukuk ihlallerinden sorumlu devlet yetkililerini soruşturmanızı, tutuklama emri çıkarmanızı ve yargılamanızı talep etmekteyiz." ifadesini kullandı.

Dilekçede, UCM'ye her türlü siyasi ve jeopolitik dengenin ötesine geçerek hareket etmesi çağrısında bulunan avukatlar, "Uluslararası hukukun geleceğine, etkinliğine ve amacına olan inanç, uçurumun eşiğinde bulunmaktadır ve sizin alacağınız aksiyon, bu durumun ciddi şekilde değişmesine imkan sağlayabilir." görüşünü paylaştı.