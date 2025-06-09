Hollanda'da Demiryolu Grevi: 10 Haziran Tren Seferleri İptal

LAHEY, 9 Haziran (Xinhua) -- Hollanda'da demiryolu sendikalarının, ülkenin büyük bir bölümünü kapsayacak şekilde greve gitmesi nedeniyle salı günü ülke genelinde tren seferleri yapılamayacak.

Hollanda Demiryolları'nın internet sitesinde pazar günü yayınlanan açıklamada, "Kuzey Hollanda, Güney Hollanda, Zelanda ve Batı Brabant'ın büyük bir bölümünde sendikalar tarafından düzenlenen grev nedeniyle 10 Haziran salı günü ülke genelinde Hollanda Demiryolları'na ait hiçbir tren çalışmayacaktır" denildi.

Açıklamada "Grev bölgesinin çok geniş olması neredeyse tüm tren güzergahlarını etkiliyor. Ülke çapında bir aksama kaçınılmazdır" ifadesi yer aldı.

Grevlere rağmen Amsterdam Merkez İstasyonu ile Hoofddorp arasında Schiphol Havalimanı üzerinden saatte dört kez olmak üzere tren seferlerinin sınırlı biçimde devam edeceği belirtildi.

Uluslararası tren seferleri ve Schiphol Havalimanı'na giden ve havalimanından gelen seferlerin grevden nasıl etkileneceğinin henüz bilinmediğini kaydeden Hollanda Demiryolları, uluslararası bilet sahibi yolcuların pazartesi gününden itibaren internet sitesini takip ederek güncel bilgileri kontrol etmelerini tavsiye etti.

Hollanda Demiryolları'nın 11 Haziran çarşamba günü normal hizmetlerine devam etmeyi planladığı belirtilirken, sabah saatlerinde gecikmelerin yaşanabileceği de kaydedildi.