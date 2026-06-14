Hollanda'da Filistinli Çocuklar için Anma - Son Dakika
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Hollanda'da Filistinli Çocuklar için Anma

Hollanda\'da Filistinli Çocuklar için Anma
14.06.2026 17:40
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Den Bosch'ta düzenlenen etkinlikte, İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocuklar ve gazeteciler anıldı.

DEN Hollanda'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinli çocuklar ve gazeteciler için anma etkinliği düzenlendi.

Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı tarafından Den Bosch kentinin merkezindeki Markt Meydanı'nda organize edilen etkinlikte, Gazze'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar ve gazeteciler anıldı.

Meydanda, İsrail'in saldırılarında ölen gazetecilerin fotoğrafları ve isimleri sergilendi. Binlerce çocuk ayakkabısı da meydana bırakıldı.

Etkinlikte, Gazze'de hayatını kaybeden çocukların adları ve öldürüldükleri yaşları farklı kişiler tarafından tek tek okundu.

Gönüllüler de meydandan geçenlere Gazze'de yaşananları anlatan broşürler dağıttı, bilgilendirme yaptı.

"Her gün insanlar öldürülürken nasıl bir ateşkesten söz edilebilir?"

Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı Yöneticisi Esther van der Most, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinli çocuklar için 17'nci, gazeteciler için 5'inci kez anma töreni düzenlediklerini söyledi.

Van der Most, Aralık 2023'te Rotterdam'da düzenlenen ilk anma etkinliğinde 8 bin ayakkabı sergilendiğini, bugün ise öldürülen çocuk sayısının 21 bine ulaştığını belirterek, "Filistinlilerin yaşayabilmesini, yaşlanabilmesini, güvende olmasını ve özgürce hayat sürebilmesini istediğimiz için bugün burada bulunuyoruz. İsrail'in Filistin halkına yönelik sürdürdüğü soykırım nedeniyle bugün bu mümkün değil." dedi.

Soykırımın sadece Gazze'de değil, Batı Şeria'da da yaşandığına işaret eden van der Most, "Her gün insanlar öldürülürken nasıl bir ateşkesten söz edilebilir? Geçtiğimiz hafta Batı Şeria'da yedi aylık Sam isimli bir bebek öldürüldü. Bu ilk çocuk değil. Son bir yıl içinde orada da yüzlerce çocuk öldürüldü. Bunun durması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Van der Most, Hollanda hükümetine çağrıda bulunarak "Bunu (İsrail'in soykırımını) durdurun, yaptırımlar uygulayın, harekete geçin ve bir halkı katletmeye devam eden İsrail'i özel bir konumda tutmayın. Hükümetime karşı öfkeleniyorum çünkü bir halkı yok eden İsrail rejimiyle işbirliği yapmamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail tarafından öldürülen çocukları anmanın yanı sıra öldürülen gazetecileri de andıklarını kaydeden van der Most, "Sayıları artık 300'ü aşmış durumda. Gazetecilerin sesini susturduğunuzda, gerçeğin dışarıya ulaşmasını engellemek istiyorsunuz demektir. Biz ise gerçeği duyurmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Politika, Hollanda, İsrail, Güncel, Bosch, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'da Filistinli Çocuklar için Anma - Son Dakika

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