Hollanda\'da Kur\'an Yakma Girişimine Şiddetli Protesto

Hollanda'da aşırı sağcıların Kur'an yakma girişime karşı başlatılan protestoda şiddet kullanan göstericilere polis müdahale etti.Hollanda'nın doğusunda yer alan Arnhem kentinde aşırı sağcıların önceden izin aldığı Kur'an yakma eylemine yönelik şiddetli protestolara polis olaylara müdahale etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Arnhem Polisi, "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Avrupalı Yurtseverler (Pegida)" isimli aşırı sağcı oluşumun Hollanda'daki başkanı Edwin Wagensveld'in Cumartesi günü Arnhem kent merkezinde Kur'an-ı Kerim yakmaya çalıştığını bildirdi. Polis, bu eyleme karşı olan göstericilerin ise şiddet kullanarak Pegida'nın bu eylemine engel olmaya çalıştığını ifade ederek, göstericilerden bazılarının taşkınlık yaparak emniyet güçlerine havai fişek ve taşlarla saldırdığını aktardı. Olaylara müdahale eden polis, üç kişinin gözaltına alındığını ve Pegida'nın düzenlediği Kur'an yakma eylemine ise yaklaşık on kişinin katıldığını belirtti.

Hollanda'da Kur'an yakmak suç sayılmıyor ve yasaklanmış değil. Arnhem Belediye Başkanı Ahmed Marcouch, Hollanda haber ajansı ANP'ye yaptığı açıklamada, Kur'an yakma eylemi için önceden başvuru yapıldığını ve eyleme izin verildiğini belirtti. Marcouch, "Kutsal bir kitabın yakılmasının uyandırdığı keder ve duyguları anlıyorum. Ancak şiddet kabul edilemez" diye konuştu.

Merkezi Almanya'nın Dresden kentinde olan Pegida'nın Hollanda kolunun başkanı Wagensveld, geçmişte Müslümanlara hakaretten hüküm giymiş, daha önceki yıllarda da Kur'an'a saldırı eylemleri düzenlemişti. Wagensveld'in geçen sene yaptığı eylemlere karşı Türkiye, İran ve Pakistan'da protesto gösterileri düzenlenmişti.

dpa/ DÇÜ,ET

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