Hollanda'da Microsoft Eylemi: Filistin Verileri Depolanıyor

12.08.2025 12:30
Hollandalı aktivistler, Microsoft'un Filistinlilere ait 200 milyon saatlik görüşme kaydını depolamasına karşı eylem yaptı.

İsrail askeri istihbarat biriminin, Filistinlilere ait yaklaşık 200 milyon saatlik telefon görüşmesi kaydını Hollanda'daki Microsoft sunucularında depoladığının ortaya çıkması üzerine Hollandalı aktivistler, Microsoft binası önünde ve çatısında eylem yaptı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam yakınlarındaki Microsoft veri merkezinin önünde toplanan Geef Tegengas adlı grup, Temmuz 2025 itibarıyla İsrail ordusuna ait 11 bin 500 terabaytlık verinin büyük bölümünün Hollanda'da depolanmasına tepki gösterdi.

Grubun sosyal medya paylaşımlarında, Hollandalı aktivistlerin Microsoft binasının kapısına Filistin bayrağı astığı ve oturarak girişi kapattığı, bazı üyelerin ise binanın çatısına çıktığı görüldü.

Geef Tegengas üyelerinden biri, çatıdan yaptığı paylaşımda, binanın girişini kapatmak üzere toplandıklarını belirterek, bu binada Filistinlilere ait milyonlarca saatlik görüşmelerin depolandığını ve İsrail'in bu verileri soykırım suçu işlemek için kullandığını söyledi.

Yüzü kefiyeli grup üyesi, Microsoft'un da "suç ortağı" olduğunu ve geri geleceklerini kaydetti.

Filistinlilere ait 200 milyon saatlik ses kaydı depolandığı belirtiliyor

Microsoft'un, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin gerçekleştirdiği milyonlarca saatlik telefon görüşmelerinin ses kayıtlarını depolayabilmesi için "Azure" bulut platformunun özelleştirilmiş bir sürümünü geliştirdiği ortaya çıkmıştı.

Tel Aviv merkezli "+972" isimli internet sitesinin, Local Call yayın organı ve The Guardian gazetesiyle ortak yürüttüğü araştırma, İsrail askeri istihbarat birimi "8200" tarafından Microsoft platformuna depolanan telefon görüşmesi kayıtlarının ölümcül hava ve kara saldırıları için istihbarat olarak kullanıldığını ortaya koymuştu.

Microsoft ise şirketin ürettiği teknolojinin Gazze'deki Filistinlilere zarar vermek için kullanıldığına dair "hiçbir kanıt" bulamadığını öne sürerken, bir şirket sözcüsü araştırmaya yanıt olarak ürünlerinin sivillerin gözetimi için kullanıldığından haberdar olmadığını söylemişti.

Microsoft'tan sızdırılan belgeler, İsrail ordusuna ait verilerin büyük bölümünü Hollanda'daki Microsoft sunucularında depoladığı ve bir kısmını ise İrlanda ve İsrail'de depoladığını göstermişti.

Söz konusu 11 bin 500 terabaytlık verinin, Filistinlilerin telefon görüşmelerine ait yaklaşık 200 milyon saatlik ses kaydına tekabül ettiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

