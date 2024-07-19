Hollanda'da Siber Güvenlik Hizmeti Kesintisi: Ulaşım, Sağlık ve Bankacılık Sistemlerinde Aksaklık - Son Dakika
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Hollanda'da Siber Güvenlik Hizmeti Kesintisi: Ulaşım, Sağlık ve Bankacılık Sistemlerinde Aksaklık

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi sonrası Hollanda'da ulaşım, sağlık ve bankacılık sistemlerinde ciddi aksaklık yaşanıyor. Hollanda Kraliyet Havayolu KLM uçuşlarını ertelediğini duyururken, havalimanları yolcuları gecikme ve iptallere karşı uyardı. Hastaneler ameliyatları durdurdu ve acil olmayan hastalara hizmet verilmeyeceği açıklandı. Otobüs ulaşımını sağlayan şirketlerin işletim sisteminde arıza nedeniyle otobüsler geçici olarak kullanılamaz hale geldi. Güvenlik kurumları ise aksaklığın nedenini araştırıyor.

19.07.2024 12:17
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Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi sonrası Hollanda'daki ulaşım, sağlık ve bankacılık sistemlerinde ciddi aksaklık yaşanıyor.

Hollanda Kraliyet Havayolu KLM, çok sayıda uçuşu ertelediklerini açıklarken, Schiphol ve Eindhoven havalimanları yolcuları gecikme ve iptallere karşı uyardı.

KLM'nin internet sayfasından yapılan açıklamada, "Hava yolları ve havalimanları, küresel bilgisayar arızasından etkilendi. Şimdilik operasyonun büyük bir bölümünü askıya almak zorunda kaldık." ifadesi yer aldı.

Eindhoven Havalimanı'nın X hesabından yapılan açıklamada, Windows tabanlı bilgisayarlardaki arızalar nedeniyle uçuşlarda aksaklıklar yaşandığı kaydedildi.

Hastaneler ameliyatları durdurdu

CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi sebebiyle ülkede özellikle Windows işletim sistemiyle çalışan bilgisayarlardaki aksaklıklar sebebiyle ulaşım, sağlık ve bankacılık sistemlerinde ciddi sorunlar görüldüğü belirtildi.

Hollanda'nın Achterhoek bölgesindeki Slingeland Hastanesinin internet sayfasında yayımlanan mesajda, küresel iletişim kesintisi nedeniyle yerel saatle 11.30'a kadar, çok acil hastalar dışında, hizmet verilmeyeceği, ayakta tedavi hizmetlerinin iptal edildiği ve yeni hasta kabul edilmeyeceği kaydedildi.

Mesajda, belirtilen saate kadar sadece acil durum gerektiren hastalara hizmet verileceği aktarılarak, hayati tehlike arz etmiyorsa hastaların hastaneye gelmemesi uyarısında bulunuldu.

Ülkenin doğusundaki Emmen şehrindeki hastaneler de operasyonların askıya alındığı açıkladı.

Utrecht'te otobüsler çalışmıyor

Utrecht bölgesinde otobüs ulaşımını sağlayan Syntus firmasının X hesabından yapılan açıklamada, "Küresel bir bilgisayar arızası nedeniyle trafik kontrolümüz şu anda kullanılamamaktadır." denilerek, güvenlik nedeniyle Utrecht'teki otobüslerin bir sonraki duyuruya kadar çalışmayacağı duyuruldu.

Almere şehrinde otobüs ulaşımını sağlayan Allgo firması, işletim sisteminde arıza ve trafik kontrolünün kaybolması sebebiyle otobüslerin geçici olarak kullanılamadığını ve güvenlik amaçlı tüm otobüslerin garaja çekildiğini açıkladı.

Güvenlik kurumları aksaklığı araştırıyor

Kamu yayıncısı NOS'taki haberde, ülkedeki KNAB bankasının müşterilerinin hesaplarına giriş yapamadığı bildirildi.

Haberde, Hollanda Güvenlik ve Terörle Mücadele Kurumu (NCTV) ile Ulusal Siber Güvenlik Merkezinin (NCSC) arızanın nedenini araştırdığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hollanda'da Siber Güvenlik Hizmeti Kesintisi: Ulaşım, Sağlık ve Bankacılık Sistemlerinde Aksaklık - Son Dakika

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