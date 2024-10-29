Hollanda'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı kutlandı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü, Hollanda'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyona, Hollanda Senato Başkanı Jan Anthonie Bruijn, Dışişleri Bakan Yardımcısı Carola van Rijnsoever, Hollanda Parlamentosu üyeleri, Lahey'deki diplomatik misyon temsilcileri, askeri ataşeler, Türk toplumunun temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık, Deventer Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz'in de hazır bulunduğu resepsiyon, Türkiye ve Hollanda milli marşlarıyla başladı.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı izlendi.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, programda yaptığı konuşmada, Türkiye-Hollanda ilişkilerinin yaklaşık 500 yıllık geçmişine dikkati çekti.

İki ülke arasındaki Dostluk Antlaşması'nın 100. yılının kutlandığını hatırlatan Ünal, "Türkiye ile Hollanda bu derin köklere sahip ilişkilerini yüzyıllardır barış içerisinde sürdürmüştür. Birbiriyle hiç savaşmamıştır." dedi.

İkili ilişkilerdeki gelişmelere değinen Ünal, "1923'te kuruluşundan bu yana Türkiye Cumhuriyeti büyük işler başarmıştır. Gelecekte daha büyük işler yapacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Türkiye Yüzyılı' olarak tanımladığı önümüzdeki dönemde, Cumhuriyet'imizin kurucularının bıraktığı aynı iradeyle ülkemizi en ileri noktalara taşıma azmindeyiz." ifadelerini kullandı.

Amsterdam'da dün Türkiye'nin Amsterdam, Rotterdam ve Deventer başkonsolosluklarının ev sahipliğinde bir resepsiyon düzenlenmişti.