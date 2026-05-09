Hollanda\'da Ulusal Değirmen Günü Coşkusu

Hollanda genelinde düzenlenen "Ulusal Değirmen Günü" etkinlikleri kapsamında tarihi değirmenler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Hollanda Değirmenler Vakfının organize ettiği "Ulusal Değirmen Günü" bu yıl 53'üncü defa düzenlendi.

Hollanda'ya gelen turistlerin mutlaka uğradığı yer olan Zaanse Schans köyünde ise 18'inci yüzyıla ait değirmenler her yıl olduğu gibi ziyaretçilerin akınına uğradı.

Başkent Amsterdam'ın kuzeyinde olan Zaanse Schans, tarihi evleri, yel değirmenleri, depoları ve zanaat atölyeleriyle dolu bir kültürel miras olarak öne çıkıyor.

Köyde, değirmenlerin yanı sıra 17. yüzyılı anımsatan ve içinde insanların yaşadığı evler de bulunuyor.

Zaanse Schans'ı ziyaret edenler, yel değirmenlerinin önünde yürüyüş yapıp, hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Batı Avrupa'nın en eski sanayi bölgesi olan Zaanse Schans köyü ve çevresinde, bir dönem aynı anda yaklaşık altı yüz yel değirmeni faaliyet gösterdi.

İspanya'dan ailesi ile birlikte Hollanda'ya gezmek için gelen Carla Madurga, AA muhabirine, Zaanse Schans'ta çok sayıda değirmen olduğunu ve bunu sevdiğini söyledi.

Madurga, "Büyükannem, büyükbabam, annem, babam ve kardeşimle buradayız. Burayı seviyorum. Burası çok yeşil ve gerçekten çok güzel." dedi.

Brezilya'dan arkadaşı ile Hollanda'ya ilk defa gelen Mariana Dorea da, "Zaanse Schans'a ilk kez geliyorum çünkü daha önce Amsterdam'a gelip buraya gelme fırsatım olmamıştı. Gerçekten çok güzel ve çok ilginç." ifadesini kullandı.

Aslen Hindistanlı olan ve İngiltere'de yaşayan Tharun Thankachan da, "Burada ilk yel değirmeninin kurulduğunu duydum, bu yüzden görmek istedim. Gerçekten çok güzel bir yer." diye konuştu.

Dünyanın en yüksek değirmeni Hollanda'nın Schiedam kentinde

Hollanda'daki 1200 değirmen arasında dünyanın en büyük değirmenleri Schiedam kentinde bulunuyor.

Kentteki 8 değirmen arasında yer alan ve dünyanın en büyüğü olarak kayıtlara geçen 33,3 metre boyundaki de Noord değirmeni, 15. yüzyılda yapıldı. Daha önceleri fırıncılar için yem ve buğday unu öğütmek için kullanılan değirmen 35 yıldır restoran olarak hizmet veriyor.

Refahının önemli bir bölümünü değirmenlere borçlu olan ülkedeki rüzgar ve suyla çalışan değirmenler farklı işlevlere sahipti. Yüzyıllar boyunca değirmenlerde tahıl öğütüldü, kereste biçildi, tohumlardan yağ çıkarıldı. Ayrıca kağıt ile boya üretiminde ve pirinç soyma işlemlerinde de kullanıldı.

Ülkedeki en yaygın endüstriyel değirmen ise un değirmeni. Burada ekmeğin temeli olan tahıl un haline getirildi. 13. yüzyıldan itibaren nüfus artması ile tahıl talebi de artan ülkede daha fazla un değirmeni yapıldı. Ülkede faaliyette olan birçok un değirmeni bulunuyor.

UNESCO'nun "Dünya Miras Geçici Listesi"ndeki Kinderdijk köyünde ise 15'inci yüzyıla ait 19 değirmen bulunuyor.