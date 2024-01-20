Hollanda\'da Ulusal Lale Günü Etkinliği Düzenlendi

Hollanda'da, lale mevsiminin başlaması dolayısıyla "Ulusal Lale Günü" etkinliği düzenlendi.

Ülkede her yıl ocak ayının üçüncü cumartesi günü yapılan ve bu yıl 13. kez gerçekleştirilen "Ulusal Lale Günü" etkinliği, Amsterdam'daki Müzeler Meydanı'nda yapıldı.

Hardwell adı verilen lale türünün ilk defa eklendiği bu yılki serginin teması "Haydi dans edelim!" oldu.

Etkinliğin açılışını, sahne adı Hardwell olan Hollandalı DJ ve prodüktör Robbert van de Corput yaptı.

Lale üreticileri tarafından sergilenen ve farklı renklerdeki 200 binden fazla laleden almak isteyen binlerce kişi, sabah erken saatlerden itibaren meydanda sıraya girdi.

Ellerindeki keseleri rengarenk lalelerle dolduran ziyaretçiler, meydanda çiçekler arasında fotoğraf çektirdi.

Anavatanı Türkiye olmasına karşın Hollanda ile özdeşleşen lale, ülke ekonomisi için büyük önem taşıyor. Yılda 4 milyardan fazla lale soğanı eken Hollandalı üreticiler, bunların yarıya yakınını ihraç ediyor.