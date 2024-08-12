Hollanda'da Yılın En Sıcak Günü Yaşandı - Son Dakika
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Hollanda'da Yılın En Sıcak Günü Yaşandı

Hollanda\'da Yılın En Sıcak Günü Yaşandı

Hollanda'da bugün ülke genelinde sıcaklıklar 30 derecenin üstünde seyrederken hava durumu sitesi Weeronline'ın ölçümlerine göre, 'yılın en sıcak' günü yaşandı. Ülkenin güneyindeki Limburg bölgesinde hava sıcaklığı 35 dereceye çıktı. Gece sıcaklığı ise 20 derece civarında olacak.

12.08.2024 23:27
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Hollanda'da bugün ülke genelinde sıcaklıklar 30 derecenin üstünde seyrederken hava durumu sitesi Weeronline'ın ölçümlerine göre, "yılın en sıcak" günü yaşandı.

Weeronline sitesinden yapılan açıklamada, bugün yılın en sıcak günü yaşandığı belirtilirken, ülkenin güneyindeki Limburg bölgesinde hava sıcaklığının 35 dereceye çıktığı bilgisi yer aldı.

Gece sıcaklığının 20 derece civarında olacağı belirtilen açıklamada, bu sıcaklık değerinin "yılın ilk tropikal gecesi" anlamına geldiğine dikkat çekildi.

Sarı kod uyarısı

Hollanda Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), bugün ülkenin güney bölgelerindeki Zeeland, Noord-Brabant ve Limburg'da yüksek sıcaklıklar için "sarı kod" uyarısı yayınladı.

Sıcaklıkların ülkenin doğu ve güneydoğusunda etkisini yarın da sürdürmesi beklenirken, KNMI "sarı kod" uyarılarının yarın için de sürdüğünü ifade etti.

KNMI özellikle sağlık durumu hassas olan kişilere, aşırı ısınma ve dehidrasyon gibi sebeplerle dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunurken, nemli hava sebebiyle sıcaklığın ölçülenden daha fazla hissedildiği ve gerekmedikçe trafiğe çıkılmaması uyarısını yaptı.

İnsanlar parklara akın etti

Sıcaklık sebebiyle birçok kişi park, bahçe ve kanal kenarlarına giderken, göllere girerek serinlediği görüldü.

Üniversitelerde tanıtım haftalarının başlaması sebebiyle özellikle öğrenci nüfusunun yoğun olduğu Groningen, Utrecht ve Leiden gibi şehirlerin birçok noktasına, çeşmeler kuruldu.

Hollanda'da yıl genelinde havaların serin olması sebebiyle evlerde klima ve benzeri serinletme araçları çoğunlukla bulunmuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hollanda'da Yılın En Sıcak Günü Yaşandı - Son Dakika

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