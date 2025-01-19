Hollanda'da Yoğun Sis Uçuşları Aksatıyor - Son Dakika
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Hollanda'da Yoğun Sis Uçuşları Aksatıyor

Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda dördüncü gün üst üste uçuşlar iptal edildi, sis nedeniyle sarı alarm verildi.

19.01.2025 11:21
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LAHEY, 19 Ocak (Xinhua) -- Hollanda genelinde yoğun sisin seyahatleri aksatmaya devam etmesi nedeniyle Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda üst üste dördüncü gün onlarca uçuş iptal edildi.

Cumartesi günü planlanan yaklaşık 50 uçuşun iptal edilmesiyle bir haftadır yaşanan büyük aksaklıklara bir yenisi daha eklenmiş oldu. Perşembe ve cuma günleri de benzer koşullar onlarca uçuşun iptal edilmesine neden olurken, çarşamba günü devam eden yoğun sis nedeniyle 100'den fazla uçuş iptal edilmişti.

Hollanda Ulusal Hava Durumu Enstitüsü (KNMI), Kuzey Hollanda, Friesland ve Wadden Adaları gibi kuzeybatı bölgeleri için yoğun sis nedeniyle sarı alarm verdi. Cumartesi sabahı, uyarı Flevoland, Overijssel, Drenthe ve Groningen'i de kapsayacak şekilde genişletildi.

Yoğun sis, bazı bölgelerde görüş mesafesinin 200 metrenin altına düşmesiyle yollarda tehlikeli koşullar oluşturdu. Bu düşük görüş mesafesi nedeniyle son birkaç gün içinde çok sayıda trafik kazası yaşandı.

Kaynak: Xinhua

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