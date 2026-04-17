Hollanda'dan AB-İsrail Anlaşmasına Askıya Alma Çağı
Hollanda'dan AB-İsrail Anlaşmasına Askıya Alma Çağı

17.04.2026 10:53
Hollanda Parlamentosu, hükümetten AB-İsrail ticaret anlaşmasının askıya alınmasını talep etti.

Hollanda Parlamentosu, hükümetten Avrupa Birliği (AB) ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın ticaret bölümünün askıya alınması çağrısında bulundu.

Muhalefetteki liberal ve sol ağırlıklı partilerin vekillerinden verilen ortak karar taslağında, "Meclis, görüşmeleri dinledikten sonra, hükümetten AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın ticaret kısmının askıya alınması için girişimde bulunmasını talep eder" değerlendirmesine yer verildi.

Oylamada kabul edilen karar taslağını sunan vekillerden Kate Piri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistinlilere yönelik idam yasası, çocuklara işkence, devam eden yerleşimci terörü ve Filistinlilere karşı soykırımdan sonra nihayet Meclis'te İsrail'e yönelik AB ticari avantajlarının askıya alınması için çoğunluk sağlandı. Şimdi sıra hükümette." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde, 21 Nisan günü Avrupa Dışişleri Konseyi'nde bu konunun Avrupa düzeyinde, Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanları arasında ele alınması istendi.

Karara, muhalefet partilerinin yanı sıra koalisyonun büyük ortağı Demokratlar 66 (D66) ve Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) destek verdi. Koalisyondaki Dilan Yeşilgöz liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) ise sağcı partilerle birlikte ret oyu kullandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Hollanda, İsrail, Güncel, Son Dakika

Bolu’da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım Bolu'da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım
Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü’ne girdi Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü'ne girdi
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı

11:03
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
11:00
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
10:42
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
10:35
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
10:01
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan’daki notu ortaya çıktı İfadeler inanılmaz
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
09:39
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu! Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi
