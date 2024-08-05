Hollanda\'dan Gelen Hediyelik Çikolatalar İçinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncel

HOLLANDA'dan memleketi Aksaray 'a izne gelen D.K.'nin (35) evine yapılan operasyonda hediyelik çikolatalar içinde 121 paket halinde 1 kilo 210 gram toz preslenmiş esrar, 294 gram kokain ve 15 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan D.K. tutuklandı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hollanda'dan izne gelen D.K.'nin uyuşturucu sattığı bilgisini aldı. Bunun üzerine D.K.'nin evine operasyon düzenleyen jandarma, yaptığı aramada Hollanda'dan getirdiği hediyelik çikolatalar içinde 121 paket halinde 1 kilo 210 gram toz preslenmiş esrar, 294 gram kokain, 15 ecstasy hap, 1 adet tabanca ve 40 tabanca fişeği ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan D.K., dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.