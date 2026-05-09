Hollanda'dan Hantavirüs Karantinası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hollanda'dan Hantavirüs Karantinası

Hollanda\'dan Hantavirüs Karantinası
09.05.2026 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda, hantavirüs riskine karşı Hondius gemisindeki vatandaşlarını 6 hafta karantinaya alacak.

LAHEY, 9 Mayıs (Xinhua) -- Hollanda hükümeti, hantavirüs vakalarının görüldüğü Hondius kruvaziyer gemisinde bulunan ve herhangi bir semptom göstermeyen Hollanda vatandaşlarının, ülkeye dönüşlerinde 6 haftalık ev karantinasına alınacağını açıkladı.

Hollanda Dışişleri ile Sağlık, Refah ve Spor bakanlıklarının cuma günü parlamentoya gönderdiği mektupta, "An itibarıyla gemide hastalık belirtisi gösteren kimse bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Hollandalı kruvaziyer operatörü Oceanwide Expeditions perşembe günü yaptığı açıklamada geminin İspanya'nın Tenerife Adası'ndaki Granadilla Limanı'na doğru seyir halinde olduğunu bildirdi.

Tüm Hollanda vatandaşı yolcuların ve gerekli görülmesi halinde Hollandalı mürettebatın varışın ardından mümkün olan en kısa sürede ülkeye getirileceği belirtildi.

Mektupta, "Tenerife'den hangi yolcu ve mürettebatın tahliye edileceği, İspanyol yetkililer ve gemi şirketiyle yürütülen istişareler doğrultusunda belirleniyor" denildi.

Hondius gemisinin Hollanda bandıralı olması sebebiyle, diğer ülke vatandaşlarının da geçici olarak Hollanda'da barındırılabileceği bildirildi. Bu kişilerin de altı haftalık karantinaya tabi tutulacağı belirtilirken, Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü'nden bu konuda onay alındığı ifade edildi.

Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'dan Hantavirüs Karantinası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik’te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı Bilecik'te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı
UEFA’dan Fenerbahçe’ye ceza Rakam öyle böyle değil UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! Rakam öyle böyle değil
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Urfa’da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü Urfa'da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
Seçim ateşini yaktı Aziz Yıldırım’dan derneklere ve taraftarlara çağrı Seçim ateşini yaktı! Aziz Yıldırım'dan derneklere ve taraftarlara çağrı
Rapçi Çakal imajını değiştirdi, gören tanıyamadı Rapçi Çakal imajını değiştirdi, gören tanıyamadı

15:35
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
15:34
Icardi maçtan sonra tası tarağı toplayıp gidiyor Galatasaray’da bir dönem sona erdi
Icardi maçtan sonra tası tarağı toplayıp gidiyor! Galatasaray'da bir dönem sona erdi
14:55
Cesedi yakılan Kübra’ya veda Baba cenazede bir kişinin daha adını verdi
Cesedi yakılan Kübra'ya veda! Baba cenazede bir kişinin daha adını verdi
14:21
Daha 32 yaşındaydı Yediği mantar hamile kadının sonu oldu
Daha 32 yaşındaydı! Yediği mantar hamile kadının sonu oldu
14:12
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
13:53
Sadettin Saran’dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
Sadettin Saran'dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 15:52:46. #7.13#
SON DAKİKA: Hollanda'dan Hantavirüs Karantinası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.