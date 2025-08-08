Hollanda'dan İsrail'e Eleştiri

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri faaliyetlerini genişletme kararının "yanlış bir adım" olduğunu belirtti.

Veldkamp, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'deki insani durumun felaket boyutunda olduğunu ve acilen iyileştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Veldkamp, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin Gazze'deki operasyonlarını yoğunlaştırma kararı yanlış bir hamledir. Bu karar, ne insani durumu iyileştirmeye katkı sağlar ne de rehinelerin evlerine dönmesine yardımcı olur." ifadelerini kullandı.

Hollanda hükümetinin her zaman açık bir tutum sergilediğini ve Gazze'nin Filistinlilere ait olduğunu kaydeden Veldkamp, "Şu anda ihtiyaç duyulan şey ateşkes, daha fazla insani yardım, Hamas'ın tüm rehineleri serbest bırakması ve müzakere yoluyla bir çözüm bulunmasıdır." görüşünü paylaştı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamıştı.

Gazze Şeridi'nin tamamının işgalinin görüşüldüğü İsrail Güvenlik Kabinesi, dün akşam toplantı düzenlemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.