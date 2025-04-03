Hollanda'dan Macaristan'a UCM Tepkisi

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Macaristan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) çekilme kararına ilişkin yaptığı açıklamada, UCM'nin uluslararası hukuk düzeninin önemli bir unsuru olduğunu belirterek, Macaristan'ın Roma Statüsü kapsamındaki yükümlülüklerinin çekilme süreci boyunca devam edeceğini hatırlattı.

Veldkamp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası Ceza Mahkemesi, uluslararası hukuk düzeninin önemli bir unsurudur. Bu nedenle Hollanda, Macaristan hükümetinin çekilme açıklamasından üzüntü duymaktadır." değerlendirmesini paylaştı.

"Macaristan, antlaşmaya taraf olduğu sürece Roma Statüsü kapsamındaki yükümlülüklerle bağlıdır." ifadesini kullanan Veldkamp, Macaristan'ın çekilme kararına rağmen UCM'ye karşı yükümlülüklerinin devam edeceğini vurguladı.

Veldkamp'ın açıklaması, Macaristan'ın UCM'den çekilme kararının ardından Mahkemenin ev sahibi ülkesi olan Hollanda'nın ilk resmi tepkisi olarak dikkati çekti.

UCM Taraf Ülkeler Konseyi Başkanı Paivi Kaukoranta, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'ya gönderdiği mektupta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Macaristan ziyareti sırasında tutuklanması gerektiğini hatırlatmıştı.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, UCM'den çekilme kararı alan Macaristan'ın hala uluslararası yükümlülükleri bulunduğunu belirterek, ülkeyi ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakalanıp mahkemeye teslim edilmesi gerektiğini söylemişti.

Macaristan UCM'den ayrılacak

Macaristan hükümeti, bugün yaptığı açıklamada, UCM'den ayrılma kararı aldığını duyurmuştu.

Netanyahu'nun Macaristan ziyareti sırasında yapılan açıklamada, çekilme sürecinin bugün itibarıyla başlayacağı açıklanmıştı.

Roma Statüsü'ne göre çekilme, BM Genel Sekreteri'ne yapılan bildirimden bir yıl sonra yürürlüğe giriyor. Bu süre içinde Macaristan'ın yükümlülüklerini sürdürmesi ve tutuklama emrini uygulaması gerekiyor.

Benzer şekilde Filipinler de 2018'de çekilme kararı almış ancak eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte çekilme öncesi suçlamalarla halen UCM'de yargılanıyor.