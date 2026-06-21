Hollanda'dan Molukkalılar için Özür - Son Dakika
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Hollanda'dan Molukkalılar için Özür

21.06.2026 20:15
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Başbakan Jetten, Molukkalıların maruz kaldığı muamele için Hollanda hükümeti adına özür diledi.

Hollanda Başbakanı Rob Jetten, 75 yıl önce Endonezya'nın doğusundaki Maluku Takımadaları'ndan Hollanda'ya getirilen ilk nesil Molukkalıların maruz kaldığı muamele nedeniyle Hollanda hükümeti adına resmi olarak özür diledi.

Jetten, Rotterdam'daki Lloydkade'de bulunan Ulusal Moluk Toplumu Anıtı'nda yaptığı konuşmada, "Asker olarak kalpsiz ve onursuz şekilde ihraç edilmenizden dolayı, yetersiz imkanlarla karşılanmanız ve barındırılmanızdan dolayı, göz ardı edilmeniz ve terk edilmenizden dolayı, giderilmemiş yuva özleminden ve pek çok Moluk ailedeki üzüntü ve acılardan dolayı, bugün Hollanda hükümeti adına özür diliyorum. Moluk topluluğundan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başbakan Jetten'in özrü, törene katılanlar tarafından alkış ve tezahüratla karşılandı.

"Özürler ancak ardından gelen eylemlerle anlam kazanır." diyen Jetten, bu pişmanlık ifadesinin nasıl takip edileceği konusunun henüz somutlaşmadığını söyledi.

Hollanda'daki Moluk topluluğun bu konuda önemli bir söz hakkına sahip olduğunu vurgulayan Jetten, Hollanda'ya gelen ilk nesil Moluk temsilcilerin hala hayatta olduğu bir dönemde özrün sunulmasının önemine işaret etti.

Söz konusu nesle "tarihi bir adaletsizlik yapıldığını" ve bunun yeterince kabul edilip dile getirilmediğini ifade eden Jetten, "Bu acıyı sonraki nesiller de taşıyor." diye konuştu.

Jetten, açılışı yapılan anıtın "her şeyden önce" geçici olarak Hollanda'ya geldiklerini düşünen ve hızla geri dönmeyi uman binlerce Molukkalı asker ve ailelerine bir saygı duruşu olduğunu söyledi.

Moluk toplumunun Hollanda'daki tarihi

Moluk toplumu, 1950'de Endonezya'nın bağımsızlığının ardından Hollanda Doğu Hindistan Ordusu'nda (KNIL) görev yapan 12 bin 500 Molukkalı asker ve aileleri olarak Hollanda'ya "geçici" olarak getirilmiş ve ülkedeki eski Nazi toplama kamplarına yerleştirilmişti.

Kaynak: AA

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