Hollanda'dan Nijerya'ya Benin Bronzları İadesi

Hollanda'nın, 19. yüzyılda İngiliz askerler tarafından çalınan ve "Benin bronzları" olarak bilinen 119 tarihi eseri Nijerya'ya iade ettiği bildirildi.

Edo eyaletinde düzenlenen teslim töreninde konuşan Benin Kralı Omo N'Oba Ewuare Ogidigan, eserlerin ülkesine dönmesini "ilahi bir müdahale" olarak nitelendirdi.

Ogidigan, iadenin dua ve kararlılığın bir sonucu olduğunu ifade etti.

Rotterdam Wereld Müzesi Direktörü Marieke Van Bommel de Hollanda hükümetinin "kendisine ait olmayan eserleri iade etmeye kararlı" olduğunu belirtti.

Nijerya Ulusal Müzeler ve Anıtlar Komisyonu Direktörü Olugbile Holloway de iade edilen 119 eserin bugüne kadarki en büyük tek seferlik iade olduğunu söyledi.

Holloway, "Sömürge döneminde yağmalanan eserleri geri getirmek için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Nijerya 2022 yılında dünya genelindeki müzelerden kendisine ait eserlerin iadesini istemişti

Benin bronzları, 1897'ye kadar Nijerya topraklarında bağımsız bir devlet olan Benin Krallığı'na 1897'de İngiliz askerler tarafından düzenlenen saldırıda çalınmıştı.

Benin Krallığı halen bağımsız olmayan bir devlet olarak Nijerya topraklarında varlığını sürdürüyor.

Aralarında insan ve hayvan figürleri, kabartmalar, kraliyet eşyaları ve bir çan bulunan Benin bronzlarının büyük bölümü, Hollanda'nın Leiden kentindeki bir müzede sergileniyordu.

Nijerya, 2022 yılında dünya genelindeki müzelerden yüzlerce eserin iadesini resmi olarak talep etmişti. Aynı yıl Londra'daki bir müzeden 72, ABD'nin Rhode Island eyaletindeki bir müzeden ise 31 eser Nijerya'ya iade edilmişti.