Hollanda'dan Rusya'nın Hibrit Tehdit Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hollanda'dan Rusya'nın Hibrit Tehdit Uyarısı

20.02.2026 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda istihbaratı, Rusya'nın siber ve fiziksel hibrit saldırılarının artış gösterdiğini bildirdi.

Hollanda'nın istihbarat servisleri, Rusya'nın Avrupa genelinde siber saldırılar, sabotaj ve etki operasyonlarını bir arada kullanan hibrit faaliyetlerini artırdığını, bunların kritik altyapı ve hizmetleri etkileyebileceğini bildirdi.

Hollanda Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi (AIVD) ile Askeri İstihbarat ve Güvenlik Servisinin (MIVD) yayımladıkları raporda, "Hollanda'da sabotaj hazırlıkları da dahil olmak üzere çeşitli Rus hibrit faaliyetleri gözlemlendi." ifadesi kullanıldı.

İstihbarat servislerinin raporunda, Rusya'dan gelebilecek bu tür hibrit saldırıların toplumsal etkisine değinilerek, "Hayati sektörler etkisiz hale gelirse, toplum ciddi şekilde dağılabilir." uyarısında bulunuldu.

Rusya, Avrupa'da "kundaklama, hava trafiğine dron müdahaleleri, denizaltı kablolarına verilen hasar ve havadan patlayıcı gönderilmesi" gibi bir dizi operasyonla ilişkilendirilirken, genellikle bu tür saldırıların kaynağını ve sorumlusunu tespit etmenin her zaman mümkün olmadığının altı çizildi.

Raporda, Rusya'nın hedefleri arasında "siyaseti etkileme, toplumsal bölünmeye yol açma, Ukrayna'ya yapılan yardımları engellemenin" yer aldığı ifade edildi.

2024'ten bu yana artan Rusya kaynaklı tehdidin daha agresif hale geldiği ve operasyonların sadece çevrim içi aktiviteyle sınırlı kalmayıp fiziksel hasarlar da meydana getirdiği belirtildi.

Hollanda istihbarat kurumları, Rusya kaynaklı hibrit saldırıların, savaş durumuna geçilen hukuki düzen ile barış zamanı hukuk arasındaki gri bölgeden faydalandığını ve bu saldırıların bertaraf edilmesi için faillerin saldırı maliyetini artırmak gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Hollanda, Güvenlik, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'dan Rusya'nın Hibrit Tehdit Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan’dan ’’İyiyim’’ mesajı Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan'dan ''İyiyim'' mesajı
Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı
Sivasspor’a -40 puanlı Adana Demirspor’dan çelme Sivasspor'a -40 puanlı Adana Demirspor'dan çelme
Yasemin Kaya Allen’in ’Isırmalık’ yorumu dikkat çekti Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti

13:22
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
13:12
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
12:20
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
12:17
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
11:56
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 13:53:32. #.0.5#
SON DAKİKA: Hollanda'dan Rusya'nın Hibrit Tehdit Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.