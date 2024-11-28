Hollanda\'dan Ukrayna\'ya Patriot Sistemleri

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Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Hollanda'nın ülkesine Patriot hava savunma sistemine ait 3 fırlatma rampasını teslim ettiğini duyurdu.

Umerov X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun bugün Ukrayna'ya yoğun füze ve İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Paylaşımında, Hollanda hükümetinin kararıyla Ukrayna'ya Patriot sistemine ait 3 fırlatma rampasının teslim edildiğini bildiren Umerov, "(Hollanda Savunma Bakanı Ruben) Brekelmans'a ve Hollanda hükümetine hava savunma sistemlerimizi güçlendirmek için verdikleri destek için minnettarım." ifadesini kullandı.

Umerov, Ukrayna'nın kendini savunması için hava savunma sistemlerinin önemine vurgu yaparak, "Bunu (Rus saldırılarını) ancak müttefiklerimizle birlikte durdurabiliriz. Halkımızı korumak için cesur kararlara ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.