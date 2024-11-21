Hollanda Dışişleri Bakanı'nın Ziyareti İptal

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Tel Aviv yönetimi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verdiği karara uyacaklarını açıklayan Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp'ın bu ay İsrail'e yapacağı ziyareti iptal etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, UCM kararı sonrası Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Hollandalı mevkidaşı Veldkamp ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede Saar'ın, Veldkamp'a "UCM'nin Netanyahu ve Gallant'a yönelik tutuklama emrini uygulayacaklarına ilişkin açıklamasından duyduğu hayal kırıklığını" dile getirdiği aktarıldı.

Öte yandan İsrail basını, Saar'ın, UCM kararına uyacaklarına dair açıklaması sebebiyle Veldkamp'ın 25 Kasım'da İsrail'e yapacağı ziyareti iptal ettiğini yazdı.

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Veldkamp, yaptığı açıklamada, UCM'nin kararına uyacaklarını ve Netanyahu'nun Hollanda'ya gelmesi halinde tutuklanacağını belirtmişti.